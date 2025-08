POL-EU: Gefährliche Körperverletzung - Frau durch Schuss aus Schreckschusspistole verletzt

53947 Nettersheim (ots) - Am Vormittag des 02.08.2025 befuhr ein 79-jähriger männlicher Autorfahrer aus Kall die B265 aus Richtung Krekel in Fahrtrichtung Blankenheim. In einer langgezogenen Linkskurve kam er aus derzeit noch ungeklärten Gründen nach links von der Fahrbahn ab, touchierte leicht einen Baum und kam im Straßengraben in die Endlage. Eine an der Unfallstelle vorbeifahrende junge Frau hatte das Fahrzeug im ...

