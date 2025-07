Wiehl (ots) - Am 3. Juli (Donnerstag) kam es am Kreisverkehr "Enselskamp / An der Höhe" in Marienhagen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 65-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Der 65-jährige Nümbrechter war mit seiner Honda auf der Straße "An der Höhe" in Richtung Kreisverkehr unterwegs. Der 65-Jährige fuhr in den Kreisverkehr ein und wollte seine Fahrt über die Straße "Enselskamp" in Richtung ...

