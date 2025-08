POL-EU: Mit gestohlenem Pedelec unter Alkoholeinfluss gestürzt

53879 Euskirchen (ots) - Am Freitagabend wurde eine Polizeistreife auf einen in schlangenlinienfahrenden 35-jährigen Schleidener Autofahrer aufmerksam, der ihnen auf der Frauenberger Straße in Euskirchen entgegen kam. Während der anschließenden Kontrolle, konnte beim Fahrzeugführer Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,46 Promille. Auf der Polizeiwache ...

