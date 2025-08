POL-EU: Brand von Mähdrescher

Kall (ots) - Am Mittwoch (30. Juli) kam es um 14.50 Uhr zu einem Ladendiebstahl in einem Discounter in der Hüttenstraße in Kall. Ein Unbekannter ergriff die Flucht aus dem Geschäft, nachdem er im Kassenbereich von einer Verkäuferin aufgefordert worden war, seine Tasche kontrollieren zu lassen. Noch im Geschäft ließ der Mann Diebesgut im mittleren dreistelligen Euro-Bereich auf den Boden fallen. Dieses befand sich zuvor in einem mitgeführten Rucksack. Dabei handelte es ...

