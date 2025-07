POL-EU: Diebstahl von Kühen - Kriminalpolizei ermittelt

Zülpich-Hoven (ots) - Am Dienstag (29. Juli) geriet gegen 11.07 Uhr ein Mehrfamilienhaus in der Straße Neuer Weg in Zülpich-Hoven in Brand. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer in einem Zimmer im Erdgeschoss aufgrund eines technischen Defekts aus. Von dort breitete sich der Brand über das gesamte Erdgeschoss bis hin zum Dachstuhl aus. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Wohnhaus bereits in Vollbrand. Zum Brandzeitpunkt befanden sich vier Personen (27, 29, 29 ...

