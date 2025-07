Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Brand von Einfamilienhaus

Zülpich-Hoven (ots)

Am Dienstag (29. Juli) geriet gegen 11.07 Uhr ein Mehrfamilienhaus in der Straße Neuer Weg in Zülpich-Hoven in Brand.

Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer in einem Zimmer im Erdgeschoss aufgrund eines technischen Defekts aus.

Von dort breitete sich der Brand über das gesamte Erdgeschoss bis hin zum Dachstuhl aus. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Wohnhaus bereits in Vollbrand.

Zum Brandzeitpunkt befanden sich vier Personen (27, 29, 29 und 84) im Wohnhaus. Diese wurden durch einen Rauchmelder auf das Feuer aufmerksam.

Die Personen konnten das Haus eigenständig verlassen.

Der 84-Jährige wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht.

Die Löscharbeiten dauerten bis 15 Uhr an.

Das Mehrfamilienhaus ist derzeit nicht mehr bewohnbar.

Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Zur Höhe des Sachschadens können keine Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell