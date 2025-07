POL-EU: Unklare Hilferufe führten zu Suchmaßnahmen

Euskirchen (ots) - Am Dienstag (29. Juli) entwendete ein 35-Jähriger in einem Kaufhaus in der Spiegelstraße in Euskirchen gegen 12.50 Uhr eine Parfümflasche. Bevor er das Geschäft verlassen konnte, wurde er von einem Sicherheitsmitarbeiter aufgehalten. Gegenüber dem Sicherheitsmitarbeiter äußerte der 35-Jährige, dass er im Besitz eines Messers sei, und griff in seine Kleidung. Dabei ließ er die Parfümflasche auf den Boden fallen. Daraufhin schubste der ...

