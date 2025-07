POL-EU: Diebstahl mit Messer

Weilerswist (ots) - Am Montag (29. Juli) geriet um 16.19 Uhr aus bislang ungeklärten Gründen ein Gabelstapler in einer Lagerhalle in der Straße Osttagente in Weilerswist in Brand. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Dabei wurden das Gestell sowie der Fahrersitz beschädigt. Ebenso wurde das Gebäude der Lagerhalle durch das Löschwasser der Sprinkleranlage in Mitleidenschaft gezogen. Zur Höhe des Sachschadens ...

