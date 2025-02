Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen nach Einbruch gesucht

Lingen (ots)

Zwischen Dienstag, 21 Uhr, und Mittwoch, 9:05 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Garten an der Alten Dorfstraße in Lingen. Anschließend brachen sie die Terrassentür eines Wohnhauses auf. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde das Haus nicht betreten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

