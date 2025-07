Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Tierkadaver in einem Müllbeutel aufgefunden

Blankenheim-Ahrdorf (ots)

Eine Zeugin meldete am Samstag (26. Juli) um 11 Uhr Tierkadaver am Fahrbahnrand der Landstraße 65 bei Blankenheim-Ahrdorf. Der Tierkadaver befand sich in einer durchsichtigen Plastiktüte und lag aus Richtung Blankenheim-Ahrdorf kommend in Fahrtrichtung Blankenheim-Ahrhütte rechtsseitig am Fahrbahnrand der Landstraße. Eine Anzeige bezüglich illegalen Müllentsorgung wurde gefertigt. Zeugen, die Hinweise zur Herkunft machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

