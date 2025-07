Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Scheibe eingeschlagen

Schleiden (ots)

Im Zeitraum von Samstag (26. Juli), 21.30 Uhr, bis Montag (28. Juli), 6 Uhr, schlugen Unbekannte die Scheibe eines Supermarkts in der Straße An der Olef in Schleiden ein.

Die Tatverdächtigen gelangten nicht in das Gebäude.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich der Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell