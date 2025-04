Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht in Landscheid

Landscheid (ots)

Unfallflucht in Landscheid

In der Ortsgemeinde Landscheid ereignete sich in der Nacht vom 20.4 auf den 21.04.2025 gegen 03:15 Uhr ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Dabei fuhr der Unfallverursacher mit überhöhter Geschwindigkeit durch den Ort und verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dadurch kam es zu einer Kollision mit einem geparkten Fahrzeug, sodass an beiden Fahrzeugen ein Schaden an der Beifahrerseite entstanden ist. Durch Zeugen konnte lediglich ein weißer PKW als Unfallverursacher festgestellt werden, welcher sich unverzüglich von der Unfallörtlichkeit entfernte. Personen die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wittlich unter der Telefonnummer 06571-9260 in Verbindung zu setzen.

