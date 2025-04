Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Schwerer Raub in Schönecken

Schönecken (ots)

Am Samstag, dem 20.04.2025 gegen 23:00 Uhr, ist es in Schönecken im Rahmen der dort stattfindenden Osterparty im "Forum im Flecken" zu einem Raub gekommen. Die Tat ereignete sich im Bereich der Teichstraße nur wenige Meter von dem Veranstaltungsgelände entfernt. Nach derzeitigen Erkenntnissen wirkten zwei unbekannte Täter mittels Faustschlägen sowie durch den Einsatz von "Pfefferspray" auf eine alleinstehende Person ein. In der Folge wurde das Mobiltelefon des Geschädigten durch die Täter entwendet. Hinweisen zufolge dürften sich die Täter fußläufig in Richtung der Bushaltestelle entfernt haben.

Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Prüm zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell