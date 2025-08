BPOLI EF: "So ein Müll" - unerlaubte Entsorgung an Bahnstrecke

Silberhausen, Bahnhaltepunkt Silberhausen (ots) - Die Bundespolizei wurde am Dienstagabend über einen Fahrgast mit einem Messer in einem Zug informiert. Ein Mann stieß am Dienstagabend nach 18:30 Uhr in Silberhausen eine Zugbegleiterin zur Seite, um sich Zutritt zu einer Regionalbahn zu verschaffen. Er hatte kein Ticket dabei und nahm trotzdem Platz, um die Fahrt mit dem Zug in Anspruch zu nehmen. Der 40-Jährige wurde ...

mehr