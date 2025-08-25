PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Erneut Diebstähle aus Firmentransportern im Stadtgebiet von Cuxhaven - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am vergangenen Wochenende kam es erneut zu mehreren Aufbrüchen oder Versuchen an Firmentransportern im Stadtgebiet von Cuxhaven. Die unbekannten Täter verschafften sich durch das Auftrennen eines Stückes der Karosserie der Seitentür Zugang zum Fahrzeug und entwendeten hochwertiges Werkzeug.

Die Gesamtschäden liegen im fünfstelligen Eurobereich.

Betroffen waren am Wochenende Firmenfahrzeuge, welche am Schneidemühlplatz, in der Catharinenstraße, der Beethovenallee, in der Wagnerstraße (Versuchstat) und der Gluckstraße (Versuchstat) abgestellt waren.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

Die Polizei rät dazu hochwertige Werkzeuge oder Messtechnik nach Feierabend nicht im Fahrzeug zu lassen und die Fahrzeuge immer abzuschließen. Lassen Sie auch sonst keine Wertsachen unbeaufsichtigt im Fahrzeug.

