Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Schwerer Verkehrsunfall mit einer lebensgefährlich verletzten Person

Cuxhaven (ots)

Geestland/ L119 zw. Fickmühlen und Neuenwalde - Verkehrsunfall mit einer lebensgefährlich verletzten Person

Am 24.08.2025, gegen 06:30 Uhr, kam es auf der L119, zwischen Neuenwalde und Fickmühlen, 27607 Geestland, zu einem schweren Verkehrsunfall mit einer lebensgefährlich verletzten Person. Dabei fuhr ein 31-jähriger Mann aus der Wurster Nordseeküste mit seinem Pkw aus bislang unerklärten Gründen über die Gegenspur und lenkte anschließend schlagartig nach rechts, sodass sein Fahrzeug ins Schleudern kam und mit der Fahrerseite gegen einen Baum aufschlug. Der Fahrzeugführer wurde mithilfe eines Rettungshubschraubers in ein Krankenhaus geflogen. Der Pkw erlitt einen Totalschaden in Höhe von 5000EUR. Die Unfallstelle auf der L119 wurde bis 10:30 Uhr beidseitig zwecks anhaltender Ermittlungsarbeiten gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
i.A. Nicole Spielmann
Telefon: 04721/573-0
Werner-Kammann-Straße 8
27472 Cuxhaven
