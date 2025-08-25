Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfallflucht mit verletztem Jugendlichen in Altenwalde - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Altenwalde. Am vergangenen Freitag (22.08.2025) kam es gegen 11:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem bislang unbekannten, schwarzen PKW und einem 14-jährigen Jugendlichen auf seinem Fahrrad im Bereich der Einmündung An der Kreuzkirche/Hauptstraße in Altenwalde.

Der Jugendliche musste mit seinem Fahrrad eine Gefahrenbremsung durchführen und stürzte, da der unbekannte Fahrzeugführer des PKW ihm die Vorfahrt genommen hatte. Der Fahrzeugführer entfernte sich in Richtung Nordholz. Der Jugendliche verletzte sich leicht am Knie.

Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

