Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Update zur Vermisstensuche in Cuxhaven - Vermisster Dank aufmerksamer Zeugen angetroffen

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Dank aufmerksamer Zeugen konnte der Vermisste im Bereich der Rundturnhalle aufgefunden werden. Er ist stark unterkühlt und befindet sich auf dem Weg ins Krankenhaus.

Vielen Dank für die Mithilfe! Die Öffentlichkeitsfahndung wurde gelöscht. Wir bitten darum das Lichtbild und die Personenbeschreibung nicht weiter zu verbeiten.

