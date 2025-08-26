Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zeugenaufruf nach Wurf auf einen Ordner beim Börde-Move in Lamstedt

Cuxhaven (ots)

Lamstedt. Im Zuge des Börde-Moves kam es während des Festumzugs gegen 19:00 Uhr zu einem Wurf eines Gegenstandes gegen einen Ordner.

Der Ordner, ein 35-jähriger Hemmoorer, wurde durch eine bislang unbekannte Person aus der Zuschauermenge mit einem unbekannten Gegenstand beworfen, dadurch am Auge getroffen und verletzt. Es handelte sich definitiv nicht um Süßigkeiten, die im Rahmen des Umzuges des Öfteren geworfen wurden.

Der Vorfall ereignete sich während der ersten Runde des Umzuges auf Höhe der Kirche. Der Hemmoorer war als Ordner an einem Festwagen eingesetzt, der wie ein Baustellenfahrzeug geschmückt und hergerichtet war.

Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lamstedt (Telefon 04773 880340) oder in Hemmoor (Telefon 04771 6070) zu melden.

