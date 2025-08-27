Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Pressemitteilung für den Bereich des Polizeikommissariats Geestland (Foto im Anhang)

Cuxhaven (ots)

BAB27/Loxstedt. Am gestrigen Dienstag (26.08.2025) gegen 13:40 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 27 in Fahrtrichtung Cuxhaven, zu Beginn des Baustellenbereichs auf der Höhe AS Bremerhaven-Wulsdorf. Der 28-jährige Fahrzeugführer aus Düsseldorf befuhr mit seinem VW Golf den Überholfahrstreifen der BAB 27 und kollidierte aufgrund von Unachtsamkeit mit den Warnbaken der beginnenden Verschwenkung. Durch den Zusammenstoß wurden sehr Warnbaken sowie der Pkw erheblich beschädigt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 11.000 Euro (Foto im Anhang).

Gegen 14:20 Uhr kontrollierten die Beamten des Polizeikommissariats Geestland einen 40-jährigen Bremerhavener mit seinem Ford Transporter, welcher zuvor auf der BAB 27 in FR Cuxhaven unterwegs gewesen war. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt bis auf Weiteres untersagt.

Geestland/Elmlohe. Zwischen 18:00 - 20:00 Uhr kam es zu einem Diebstahl eines Pkw der Marke Mercedes E350d. Der Pkw war auf einem Parkplatz nahe der K60 in Elmlohe geparkt. Der Halter des Pkw befand sind nur wenige hundert Meter von seinem Pkw entfernt und stellte bei der Rückkehr fest, dass sein Fahrzeug entwendet wurde. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 20.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Geestland (Telefon 04743 9280) zu melden.

BAB27/Loxstedt. In der Nacht zum heutigen Mittwoch (27.08.2025) gegen 01:00 Uhr nachts befahren die Beamten des Polizeikommissariats Geestland die BAB 27 in FR Cuxhaven. Auf der Höhe der Anschlussstelle Bremerhaven-Süd wird der Streifenwagen von einem 26-jährigen Bremerhavener mit einem Hyundai mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit überholt. Bei Erblicken des Streifenwagens vollzog der 26-jährige eine Vollbremsung und geriet dabei ins Schleudern. Der Fahrzeugführer konnte das Fahrzeug wieder unter Kontrolle bringen und aufgrund des Vorfalls hielt der Fahrzeugführer eigenständig auf dem nächstgelegenen Parkplatz an. Im Rahmen der Verkehrskontrolle händigte der Fahrzeugführer seinen Führerschein aus, obwohl ihm die Fahrerlaubnis bereits vor über einem Jahr entzogen wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt. Die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.

