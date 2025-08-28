Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Firmengebäude in Wehden - Zeugen gesucht

Cuxhaven (ots)

Schiffdorf/Wehden. Am heutigen Montagmorgen (28.08.2025) gegen 06:30 Uhr meldete ein Anwohner einen fehlenden Gullydeckel in der Hauptstraße in Wehden.

Bei einer Absuche des Nahbereichs konnte der Gullydeckel in der Debstedter Straße aufgefunden werden. Mit diesem wurde ein Fenster einer ortsansässigen Firma eingeschlagen. Was genau aus dem Gebäude entwendet wurde ist noch unklar. Die Schadenshöhe ist daher ebenfalls noch nicht bekannt.

Zeugen, die Beobachtungen zum Vorfall gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schiffdorf unter der Nummer 04706 9480 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell