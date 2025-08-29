Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall auf der BAB27 - PKW überschlägt sich im Bereich der Abfahrt - Glücklicherweise niemand verletzt (Foto im Anhang) ++++ Verkehrsunfallflucht in Bad Bederkesa

Bild-Infos

Download

Cuxhaven (ots)

BAB27/Bremerhaven. Am Donnerstag, den 28.08.2025, gegen 12:50 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Ahlener die Bundesautobahn 27 in Fahrtrichtung Bremen und beabsichtigte diese an der Anschlussstelle Bremerhaven-Zentrum zu verlassen. Hierbei verlor er im Kurvenbereich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Pkw Ford. Der Pkw kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen.

Alle vier Insassen konnten den Pkw glücklicherweise unverletzt verlassen. Der Pkw, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, musste durch ein Abschleppunternehmen aufwendig geborgen werden. Dafür wurde die Abfahrt der Anschlussstelle über 2 Stunden gesperrt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

++++

Geestland / Bad Bederkesa. Am 28.08.2025, im Zeitraum von 09:00 - 11:30 Uhr, wurde ein grauer VW Transporter auf dem Edeka Küver Parkplatz im Handelspark 17-19 in Bad Bederkesa bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Geestland (Telefon 04743 9280) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell