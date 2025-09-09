Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Pkw-Fahrerin nach Überschlag schwer verletzt

Leichlingen (ots)

Gestern Nachmittag (08.09.), gegen 16:45 Uhr, ist es im Verlauf der Glüderstraße (K 4) in Witzhelden zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Eine 57-jährige Leichlingerin war mit ihrem Pkw der Marke Opel von Solingen in Richtung Witzhelden unterwegs. In einer Linkskurve kam sie aus bisher unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, wobei sich der Pkw wegen der angrenzenden Böschung überschlagen hat.

Die Fahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden an ihrem Pkw wird auf circa 10.000 Euro geschätzt. Er musste im Nachgang durch ein beauftragtes Fachunternehmen abgeschleppt werden.

Die Unfallstelle musste für die Unfallaufnahme und die Abschlepparbeiten rund 2 Stunden gesperrt werden. (ct)

