Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Einbruch in Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Vormittag

Wermelskirchen (ots)

Gestern (08.09.), zwischen 11:00 Uhr und 14:30 Uhr, sind Unbekannte in eine Wohnung in der 2. Etage eines Mehrfamilienhauses in der Hilfringhauser Straße eingebrochen. Als die Mieterin der Wohnung nach Hause kam, stellte sie die offen stehende Wohnungstür fest.

Sie rief umgehend die Polizei hinzu, wobei zunächst noch nicht bekannt war, ob sich noch Tatverdächtige in der Wohnung befinden. Bei Betreten der Wohnung durch die Polizei konnte festgestellt werden, dass im Wohnzimmer augenscheinlich mehrere Schränke durchwühlt worden sind.

Ob bei der Tat etwas entwendet wurde, konnte zunächst noch nicht gesagt werden. Durch die Polizisten wurde eine Strafanzeige aufgenommen. Zum Tatort wurde außerdem der Erkennungsdienst gerufen, um eine Spurensicherung vorzunehmen.

Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum und in Tatortnähe beobachtet hat, wird gebeten sich an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg zu wenden. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell