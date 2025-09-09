Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Arbeitsgeräte im Wert von mehreren tausend Euro aus Handwerkerfahrzeug gestohlen

Gestern Morgen (08.09.) ist die Polizei in die Industriestraße gerufen worden, nachdem ein Mitarbeiter einer dort ansässigen Firma um 06:30 Uhr ein aufgebrochenes Handwerkerfahrzeug festgestellt hat.

Das Fahrzeug der Marke VW, Typ Crafter, stand nach Angaben des Firmeninhabers seit Freitagnachmittag (05.09.) um 14:00 Uhr auf dem Gelände seiner Firma in der Industriestraße.

Offensichtlich haben bislang unbekannte Täter im Abstellzeitraum die rückwärtige Laderaumtür aufgebrochen und dann aus dem Innenraum diverse Arbeitsmaschinen wie unter anderem Bohrhammer, Winkelschleifer, Akkuschrauber und Stichsägen mit einem Gesamtwert von mehreren tausend Euro gestohlen.

Es wurde eine Strafanzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aus einem Kraftfahrzeug aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dieser Tat geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg. (ct)

