Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Pkw eines gemeinnützigen Vereins entwendet

Overath (ots)

Unbekannte haben den Pkw eines gemeinnützigen Vereins in Overath entwendet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Gestern (04.09.), gegen 12:30 Uhr, meldete sich eine Mitarbeiterin eines gemeinnützigen Vereins bei der Polizei, um den Diebstahl eines Pkw zu melden, der im Besitz des Vereins ist. Der Pkw der Marke Opel, Modell Zafira Life, war zuletzt in der Straße Hammermühle abgestellt. Dort wurde er zuletzt am Dienstagabend (03.09.), gegen 21:00 Uhr, gesehen. Der weiße Pkw ist nahezu komplett mit Werbung beklebt und trägt das amtliche Kennzeichen GL-HH 3.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Aufenthaltsort des Fahrzeugs geben können, melden sich bitte beim zuständigen Kriminalkommissariat 3 unter der Tel. 02202 205-0. (bw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell