Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - Zwei Handwerkerfahrzeuge auf der Bensberger Straße aufgebrochen

Kürten (ots)

Am Donnerstagmorgen (04.09.) meldeten zwei Mitarbeiter aus unterschiedlichen Firmen unabhängig voneinander einen Diebstahl aus ihren Firmenfahrzeugen. Die Transporter der Marken Iveco und Mercedes wurden am Vorabend (03.09.) zwischen 20:30 Uhr und 23:00 Uhr am Fahrbahnrand der Bensberger Straße geparkt.

Bei beiden Fahrzeugen wurde jeweils ein Fenster aufgehebelt. Aus den Ladeflächen der Transporter entwendeten die Täter diverses Werkzeug und Maschinen. Der Gesamtwert der entwendeten Ware beläuft sich in beiden Fällen auf mehrere tausend Euro.

Die Polizei nahm jeweils eine Strafanzeige auf und sucht nun nach Zeugen, die möglicherweise etwas Verdächtiges im Umkreis der Bensberger Straße in Kürten-Spitze beobachten konnten. Bei Hinweisen zu diesen beiden Taten, wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell