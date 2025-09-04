Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach/Odenthal/Kürten - Seitenscheiben von vier Pkw eingeschlagen

Bergisch Gladbach/Odenthal/Kürten (ots)

Gestern (03.09.) wurde die Polizei zu vier Pkw in verschiedenen Kommunen gerufen, weil Unbekannte jeweils Seitenscheiben eingeschlagen und dabei zum Teil Diebesgut erbeutet hatten. Drei der Pkw befanden sich auf Wanderparkplätzen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Als der Halter eines weißen VW, Modell ID.BUZZ, auf einem Wanderparkplatz an der Schallemicher Straße in Odenthal gegen 11:30 Uhr seinen Pkw aufsuchte, stellte er fest, dass die rechte vordere Seitenscheibe eingeschlagen worden war. Eine im Auto befindliche Handtasche fehlte. Seinen Pkw hatte er am Morgen, gegen 08:15 Uhr, auf dem Wanderparkplatz abgestellt.

Ebenfalls auf einem Wanderparkplatz parkend, ist in Bergisch Gladbach auf der Romaneyer Straße ein Pkw aufgebrochen worden. Der Fahrzeugführer hatte den Pkw dort gegen 09:22 Uhr geparkt und war dann kurz mit seiner Ehefrau spazieren. Als sie um 11:15 Uhr zu ihrem Pkw zurückkehrten, war die hintere Seitenscheibe auf der Fahrerseite eingeschlagen. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine Tasche mit drei Büchern entwendet.

Ein weiterer Pkw wurde auf einem Wanderparkplatz in Kürten-Hutsherweg an der Kölner Straße aufgebrochen. Die Fahrzeugführerin hatte ihren grauen Pkw der Marke Opel, Modell Astra, gegen 10:00 Uhr verlassen. Bei ihrer Rückkehr 15 Minuten später sah sie, dass die Seitenscheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen worden war. Dabei wurde ihr ein Rucksack entwendet, in dem sich unter anderem ihre Geldbörse und ein Laptop befunden hatten. Die Frau gab an, dass ihr beim Parken ein dunkler Pkw aufgefallen ist, der auf den Wanderparkplatz fuhr. In dem Pkw saßen zwei Männer, die Käppis trugen. Von dem Kennzeichen konnte sie sich nur die ersten beiden Buchstaben HH merken.

Am Dienstagnachmittag (02.09.), gegen 17:00 Uhr, hatte eine Frau ihren Pkw auf der Straße Dünnhofsweg in Bergisch Gladbach-Gronau geparkt. Als sie am Vormittag des nächsten Tages gegen 11:00 zu ihrem roten VW Golf zurückkehrte, war die Scheibe auf der Fahrerseite eingeschlagen worden. Dabei wurde nichts entwendet.

Die Polizei hat in allen vier Fällen Strafanzeigen aufgenommen und bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat 3 unter Tel. 02202 205-0, wenn Sie etwas Verdächtiges im Umfeld der vier aufgebrochenen Pkw bemerkt haben.

Die Polizei weist im Zusammenhang mit den vier Straftaten nochmals darauf hin, keine Wertgegenstände im Pkw aufzubewahren. (bw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell