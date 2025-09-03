Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zusammenstoß zwischen Pkw und Motorrad - 2 Verletzte

Bild-Infos

Download

Bergisch Gladbach (ots)

Heute Vormittag (03.09.), um 10:40 Uhr, ist es im Verlauf der Bensberger Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Personen verletzt worden sind.

Nach bisherigem Kenntnisstand ist ein 38-jähriger Overather mit einem Pkw der Marke Ford in Fahrtrichtung Feldstraße unterwegs gewesen. In Höhe einer Einfahrt bog er nach links ab und übersah dabei einen entgegen kommenden Motorradfahrer.

Der 38-jährige Motorradfahrer aus Bergisch Gladbach, der mit einer Maschine des Herstellers Harley-Davidson unterwegs war, kollidierte frontal mit der rechten Seite des Pkw und stürzte auf die Fahrbahn. Umgehend riefen Passanten über Notruf Rettungsdienst und Polizei zur Unfallstelle.

Der Pkw-Fahrer wurde bei der Kollision leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Motorradfahrer wurde nach ersten Einschätzungen hingegen so schwer verletzt, dass er mit einem angeforderten Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Nach aktuellem Stand besteht jedoch keine Lebensgefahr für den Motorradfahrer. Zur Unterstützung bei der Unfallaufnahme wurde ein Unfallaufnahmeteam des PP Köln hinzugezogen.

Sowohl der Pkw als auch das Motorrad wurden als Beweismittel sichergestellt und von einer beauftragten Fachfirma von der Unfallstelle abgeholt und auf ein Sicherstellungsgelände verbracht. Der Sachschaden wird insgesamt auf circa 20.000 Euro geschätzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und die anschließenden Bergungs- und Aufräumarbeiten blieb die Unfallstelle rund drei Stunden gesperrt. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell