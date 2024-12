Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (478/2024) Falsche Wasserwerker bestehlen Senioren in der Martin-Luther-Straße - Polizei bittet um Hinweise

Göttingen (ots)

Göttingen, Martin-Luther-Straße

Donnerstag, 5. Dezember 2024, gegen 10.40 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - In einem Mehrparteienhaus in der Göttinger Martin-Luther-Straße haben falsche Wasserwerker am Vormittag des 5. Dezember (Donnerstag) bei einem Trickdiebstahl diversen Schmuck erbeutet. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Im Zusammenhang mit der Tat sucht die Polizei nach Anwohnenden oder sonstigen Zeugen, denen am Tattag in der Straße ein unbekannter silberner Kombi mit HH- oder HB- Kennzeichen aufgefallen ist und bittet diese, sich unter Telefon 0551/491-2115 zu melden.

Den ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich zwei unbekannte Männer etwa gegen 10.40 Uhr unter dem Vorwand, dass es einen Wasserrohrbruch gegeben habe und man deshalb alle Wasserhähne aufdrehen müsse, Zutritt in die Wohnung eines Seniors.

Während der Göttinger mit dem einen Betrüger ins Bad ging und dort offenbar gezielt abgelenkt wurde, konnte sich der Komplize vermutlich unbemerkt nach potentiellem Diebesgut umsehen. Letztlich stahlen die Betrüger diversen Schmuck und verschwanden.

Zum Aussehen der Diebe ist bislang nur wenig bekannt. Beide Männer sollen mittleren Alters und mutmaßlich dunkel gekleidet gewesen sein.

Von besonderem Interesse ist für die zuständigen Ermittler ein unbekannter silberner Kombi mit HH- oder HB-Kennzeichen, der zur Tatzeit in unmittelbarer Nähe des Mehrparteienhauses geparkt war und in dem sich eine weitere männliche Person befunden haben soll. Ob das Fahrzeug etwas mit den falschen Wasserwerkern zu tun hat, ist bislang unklar.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

