POL-RBK: Overath/Rösrath - Neuer Leiter der Polizeiwache Overath/Rösrath

Die Polizeiwache Overath/Rösrath hat einen neuen Leiter: Seit Montag (01.09.) leitet Thomas Streier die Polizeiwache, die ihren Sitz in Untereschbach hat.

Streier war zuletzt Leiter des Führungs- und Lagedienstes in der Kreispolizeibehörde in Bergisch Gladbach. Zuvor war der Erste Polizeihauptkommissar viele Jahre in verschiedensten Funktionen in der Nachbarbehörde des Oberbergischen Kreises tätig.

Der 55-Jährige geht mit großer Vorfreude an seine neue Herausforderung heran: "Nun betrete ich Neuland als Wachleiter der Polizeiwache Overath/Rösrath und darf wieder viel Neues lernen. Aber der erfahrene Bezirksdienst wird mir sicher zur Seite stehen. Ich werde versuchen, meine polizeiliche Erfahrung einzubringen. Vor allem ist es mir ein großes Anliegen, die vielen jungen Kolleginnen und Kollegen bei der Ausübung des Dienstes zu unterstützen. Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe."

Die Polizeiwache Overath/Untereschbach ist rund um die Uhr in einem festen Vierschichtmodell besetzt. Rund 50 Polizistinnen und Polizisten versehen hier ihren Dienst. (bw)

