POL-EL: Schüttorf - Audi A3 beschädigt

Emlichheim (ots) - Bereits am 21.06.2025 kam es in der Zeit von 10:30 Uhr bis 11:15 Uhr auf einem Parkplatz eines Discounters an der Mühlenstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Beteiligter beschädigte vermutlich mit einem Einkaufswagen einen abgestellten Opel Corsa. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in ...

mehr