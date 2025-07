POL-EL: Bad Bentheim - Fensterscheibe eines Schuppens beschädigt - Hinweise gesucht

Bad Bentheim (ots) - Am Montag zwischen 17.30 und 18.05 Uhr wurde ein vor einem Ladengeschäft an der Schloßstraße abgestelltes Pedelec der Marke Kalkhoff durch eine bislang unbekannte Person entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922/776600 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Christopher Degner Telefon: +49 591 - 87 204 E-Mail: ...

