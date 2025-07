Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Hyundai i30N auf Parkplatz beschädigt - Hinweise gesucht

Nordhorn (ots)

Am 24. Juni zwischen 16 und 18 Uhr wurde mutmaßlich beim Ausparken oder Rangieren ein auf dem Parkplatz an der Neuenhauser Straße abgestellter grauer Hyundai i30N durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Anschließend fuhr der Verursacher davon, ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 1000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen.

