Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Bergisch Gladbach (ots)

Die Polizei hat am späten Freitagabend (05.09.) zwei Männer nach einem Einbruch in Bergisch Gladbach festgenommen. Zwei weitere Täter konnten flüchten.

Gegen 23:55 Uhr rief ein Zeuge die Polizei, um einen Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Im Letsch im Stadtteil Refrath zu melden. Der Zeuge gab an, mehrere Personen gesehen zu haben, die Taschenlampen benutzen, zudem konnte er Taschenlampenschein im Inneren des Hauses erkennen. Als die Polizei eintraf, traf sie auf einen 30-jährigen Bergisch Gladbacher, der vor dem Einfamilienhaus stand und nahm ihn fest. Weitere Polizeibeamte betraten daraufhin zusammen mit einer hinzugerufenen Diensthundeführerin und ihrem Diensthund das Einfamilienhaus, als ihnen dort ein 42-Jähriger Bergisch Gladbacher entgegen kam. Der 42-Jährige wurde ebenfalls festgenommen, zudem wurden bei ihm mögliches Diebesgut, Betäubungsmittel und ein Klappmesser gefunden.

Der 42-Jährige räumte ein, dass er und der 30-Jährige mit dem Fahrrad zu dem Einfamilienhaus gefahren seien und sie das Einfamilienhaus durch ein geöffnetes Fenster betreten hätten.

Die Polizei nahm beide Männer mit zur Polizeiwache Bergisch Gladbach. Der 42-Jährige wurde nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Ermittlungen noch in der Nacht, der 30-jährige Bergisch Gladbacher am nächsten Morgen vorerst wieder entlassen.

Gegen die beiden wird wegen Wohnungseinbruchs, des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln und Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. (bw)

