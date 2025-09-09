Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruch in Frankenforster Einfamilienhaus

Bergisch Gladbach (ots)

Am Montag (08.09.) wurde die Polizei gegen 14:20 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Brüderstraße gerufen. Unbekannte Täter hebelten die rückwärtige Gartentür sowie die Kellertür des Hauses auf und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen.

Zuletzt wurde das Einfamilienhaus am Samstag (06.09.) gegen 12:00 Uhr in einem ordnungsgemäßen Zustand verlassen. Angaben zu möglicher Beute konnten zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht getätigt werden.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und hat bereits eine Spurensicherung veranlasst. Hinweise zu diesem Einbruch nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

