Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Container an Sportplatz aufgebrochen

Bergisch Gladbach (ots)

Unbekannte haben einen Container auf einem Sportplatz an der Paffrather Straße aufgebrochen. Dabei entwendeten sie Sportartikel im Wert von mehreren hundert Euro.

Gestern (08.09.), gegen 16:35 Uhr, wurde die Polizei in die Paffrather Straße gerufen. Ein Container an einem Sportplatz war aufgebrochen worden. Die unbekannten Täter stahlen dabei diverse Sportartikel mit einem Gesamtwert im oberen dreistelligen Bereich. Nach ersten Erkenntnissen hat sich die Tat zwischen Donnerstagabend (04.09.), 20:00 Uhr, und Montagnachmittag, 16:20 Uhr, ereignet.

Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, melden sich bitte beim zuständigen Kriminalkommissariat 2 unter der Tel. 02202 205-0. (bw)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

