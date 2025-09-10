PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Verkehrskontrolle nach Handyverstoß führt zu weiteren Verstößen

Rösrath (ots)

Gestern Nachmittag (09.09.), gegen 16:40 Uhr, haben Polizisten des Verkehrsdienstes eine Verkehrsüberwachung im Bereich der Bensberger Straße durchgeführt.

Dabei fiel den Beamten ein Fahrzeugführer in einem Pkw der Marke VW auf, der verbotenerweise sein Mobiltelefon während der Fahrt benutzte. In der folgenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der von dem 27-jährigen Overather benutzte Pkw bereits seit 3 Wochen abgemeldet und nicht mehr versichert ist.

Zudem machte der Mann den Eindruck, unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln zu stehen. Ein Drogenvortest verlief positiv, so dass eine Blutprobenentnahme angeordnet und wenig später in einem Krankenhaus durchgeführt wurde.

Die angebrachten Kennzeichen wurden sichergestellt und eine Weiterfahrt untersagt.

Der Fahrer wird sich neben des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz im Fall eines positiven Blutergebnisses wegen weiterer Verstöße verantworten müssen, die ein hohes Bußgeld, Punkte im Verkehrszentralregister und ein Fahrverbot nach sich ziehen dürften. (ct)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, PHK Tholl
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 09.09.2025 – 09:14

    POL-RBK: Leichlingen - Pkw-Fahrerin nach Überschlag schwer verletzt

    Leichlingen (ots) - Gestern Nachmittag (08.09.), gegen 16:45 Uhr, ist es im Verlauf der Glüderstraße (K 4) in Witzhelden zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 57-jährige Leichlingerin war mit ihrem Pkw der Marke Opel von Solingen in Richtung Witzhelden unterwegs. In einer Linkskurve kam sie aus bisher unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, wobei sich ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 08:54

    POL-RBK: Wermelskirchen - Einbruch in Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Vormittag

    Wermelskirchen (ots) - Gestern (08.09.), zwischen 11:00 Uhr und 14:30 Uhr, sind Unbekannte in eine Wohnung in der 2. Etage eines Mehrfamilienhauses in der Hilfringhauser Straße eingebrochen. Als die Mieterin der Wohnung nach Hause kam, stellte sie die offen stehende Wohnungstür fest. Sie rief umgehend die Polizei hinzu, wobei zunächst noch nicht bekannt war, ob sich ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 08:36

    POL-RBK: Bergisch Gladbach - Container an Sportplatz aufgebrochen

    Bergisch Gladbach (ots) - Unbekannte haben einen Container auf einem Sportplatz an der Paffrather Straße aufgebrochen. Dabei entwendeten sie Sportartikel im Wert von mehreren hundert Euro. Gestern (08.09.), gegen 16:35 Uhr, wurde die Polizei in die Paffrather Straße gerufen. Ein Container an einem Sportplatz war aufgebrochen worden. Die unbekannten Täter stahlen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren