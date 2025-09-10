Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Verkehrskontrolle nach Handyverstoß führt zu weiteren Verstößen

Rösrath (ots)

Gestern Nachmittag (09.09.), gegen 16:40 Uhr, haben Polizisten des Verkehrsdienstes eine Verkehrsüberwachung im Bereich der Bensberger Straße durchgeführt.

Dabei fiel den Beamten ein Fahrzeugführer in einem Pkw der Marke VW auf, der verbotenerweise sein Mobiltelefon während der Fahrt benutzte. In der folgenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der von dem 27-jährigen Overather benutzte Pkw bereits seit 3 Wochen abgemeldet und nicht mehr versichert ist.

Zudem machte der Mann den Eindruck, unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln zu stehen. Ein Drogenvortest verlief positiv, so dass eine Blutprobenentnahme angeordnet und wenig später in einem Krankenhaus durchgeführt wurde.

Die angebrachten Kennzeichen wurden sichergestellt und eine Weiterfahrt untersagt.

Der Fahrer wird sich neben des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz im Fall eines positiven Blutergebnisses wegen weiterer Verstöße verantworten müssen, die ein hohes Bußgeld, Punkte im Verkehrszentralregister und ein Fahrverbot nach sich ziehen dürften. (ct)

