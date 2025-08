Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Festnahme nach Auseinandersetzung in Hagenow

Hagenow (ots)

Am 02.08.25 kam es gegen 13:50 Uhr auf der Straße des Friedens in Hagenow zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Im Zuge der Auseinandersetzung wurde ein 25-jähriger syrischer Mann mit einem Messer verletzt, so dass er stationär in eine Klink aufgenommen werden musste. Der 38-jährige ebenfalls syrische Angreifer konnte durch die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Hagenow widerstandslos festgenommen werden. Er wird sich nun wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes verantworten müssen. Was ursächlich für die Auseinandersetzung war, ist Gegenstand weiterer kriminalpolizeilicher Ermittlungen. PHK Christian Müller Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Rostock

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell