Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zeugen nach Zusammenstoß mit Unfallflucht gesucht

Bergisch Gladbach (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich vor mehr als zwei Wochen (26.08.) an der Odenthaler Straße in Bergisch Gladbach ereignet hat. Eine Pkw-Fahrerin hatte dabei einen zehnjährigen Jungen auf dessen Fahrrad übersehen und angefahren.

Der Junge gab an, am diesem Dienstagnachmittag zwischen 13:15 Uhr und 13:30 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Odenthaler Straße unterwegs gewesen zu sein. Er befuhr den Fahrradweg auf der linken Seite in Richtung Innenstadt, als aus einer Ausfahrt eines Supermarktparkplatzes ein Auto herausfuhr, um nach links auf die Odenthaler Straße in Richtung Innenstadt einzubiegen. Dabei übersah die Fahrerin des Pkw den von rechts kommenden Jungen und es kam zum Zusammenstoß. Der Junge wurde dabei leicht verletzt und sein Fahrrad beschädigt. Die Pkw-Fahrerin soll sich nicht nach dem Gesundheitszustand des Jungen erkundigt und danach weitergefahren sein.

Laut Aussage des Zehnjährigen war die Frau in einem dunklen oder schwarzen Pkw, vermutlich einem 1er BMW unterwegs. Die Frau beschreibt er zwischen 40 und 50 Jahre alt, mit dunklen Haaren, die bis zum Hals gehen. Zudem trug sie eine Sonnenbrille.

Gegen die Fahrerin des Pkw wird wegen fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Zusammenstoß machen können, aber auch die Fahrerin des Pkw, sich an das zuständige Verkehrskommissariat der Polizei Rhein-Berg unter der Telefonnummer 02202 205-0 zu wenden. (bw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell