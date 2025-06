Polizeidirektion Hannover

POL-H: 31-Jähriger nach Messerangriff lebensgefährlich verletzt -Tatverdächtiger festgenommen

Hannover (ots)

Am Dienstag, 17.06.2025, ist es in einer Kleingartenkolonie in Laatzen-Gleidingen zu einem schweren Messerangriff gekommen. Ein 41-jähriger Mann verletzte dabei einen 31-Jährigen lebensgefährlich. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen kurz darauf fest.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover kam es gegen 13:30 Uhr, in einer Kleingartenkolonie am Osterbrink zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Im Rahmen der Auseinandersetzung zog der 41-jährige Tatverdächtige ein Messer und stach auf den 31-Jährigen ein. Der Jüngere wurde durch den Angriff lebensgefährlich verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er notoperiert wurde. Er schwebt mittlerweile nicht mehr in Lebensgefahr. Die Polizei hat den Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndung festgenommen. Es ist beabsichtigt ihn am heutigen Tage einem Haftrichter vorzuführen.

Die Staatsanwaltschaft Hannover wertet die Tat als versuchtes Tötungsdelikt. Der Zentrale Kriminaldienst Hannover ermittelt zum Tatablauf und zu den Hintergründen der Tat. /fas, pol

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell