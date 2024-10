Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Wildunfall

Uslar (ots)

Uslar (reu.), 37170 Uslar, K449, Wiensen Richtung Bodenfelde, Abschnitt 10, Station 3,5, 26.10.2024, 00:40 Uhr

In der Nacht zum Samstag befuhr eine 19-Jährige aus Wesertal mit einem Pkw die K449 von Wiensen in Richtung Bodenfelde. Am o.g. Unfallort kreuzte plötzlich ein Wildschwein die Fahrbahn. Es kam zur Kollision zwischen Wildschwein und Pkw.

Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 EUR, das Wildschwein flüchtete.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell