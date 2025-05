Polizei Mettmann

POL-ME: Unbekannter greift Jugendliche mit Reizgas an: Polizei bittet um Hinweise - 2505053

Bild-Infos

Download

Haan (ots)

Am Montag, 12. Mai 2025, besprühte ein Unbekannter in einem Waldgebiet in Haan-Gruiten einen 14-Jährigen mit Reizgas, der mit seinem gleichaltrigen Freund mit dem Fahrrad unterwegs war. Der Junge wurde leicht verletzt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 14:40 Uhr befuhren die beiden Teenager mit ihren Fahrrädern einen Waldweg nördlich der Düssel, als ihnen ein Unbekannter auf einem E-Bike entgegenkam und sie beschimpfte. Nachdem der Fahrradfahrer an ihnen vorbeigefahren war, wendete er kurz darauf, schloss zu den 14-Jährigen auf und besprühte sie unvermittelt aus geringer Distanz mit Reizgas. Dabei wurde einer der Jugendlichen leicht verletzt. Aufmerksame Zeugen bemerkten die Situation und konnten durch Rufe den Täter vertreiben.

Er wird wie folgt beschrieben:

- circa 60 bis 70 Jahre alt - sportliche Bekleidung, rotes T-Shirt - dunkler Helm - weißer Bart - gelbes E-Bike

Die Polizei bittet um Hinweise und fragt: Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet oder kann Genaueres zum Täter mitteilen? Hinweise nimmt die Polizei Haan unter Telefon 02129 9328-6480 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell