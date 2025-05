POL-ME: Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss: Motorradfahrer kollidiert mit geparktem Auto - 2505051

Polizei Mettmann

Am Montag (12. Mai 2025) verursachte ein 29-jähriger Rumäne in Erkrath einen Verkehrsunfall, bei dem er mit einem Motorrad in ein geparktes Auto fuhr. Während der Unfallaufnahme durch die Polizei stellte sich heraus, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss stand und ohne Führerschein unterwegs war. Der 29-Jährige wurde leicht verletzt.

Das war nach ersten Erkenntnissen geschehen:

Gegen 19 Uhr bog der Motorradfahrer mit einer Kawasaki ZX 600 C von der Neanderstraße in die Gerberstraße ein. Vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte gegen einen geparkten Ford C-Max am linken Fahrbahnrand. Der 29-Jährige wurde leicht verletzt und von alarmierten Rettungskräften zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen der Unfallaufnahme machte der Rumäne Angaben dazu, dass er Drogen konsumiert habe. Aus diesem Grund wurde zur weiteren Beweisführung eine Blutprobe angeordnet. Die Einsatzkräfte stellten außerdem fest, dass das Motorrad 2023 außer Betrieb gesetzt wurde und der Fahrer ohne Führerschein unterwegs war. Nach ihm wurde wegen ähnlicher Delikte bereits gefahndet. Der 29-Jährige konnte den Besitz des Motorrads nicht nachweisen, die Maschine wurde daher sichergestellt.

Gegen den Fahrer wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von geschätzt 4.000 Euro.

