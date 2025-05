Polizei Bielefeld

POL-BI: Alkoholisiert mit dem E-Scooter gestürzt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte-

Die Fahrt einer E-Roller-Fahrerin endete am Freitag, 23.05.2025, mit einem Sturz. Polizisten stellten den Führerschein der Betrunkenen sicher.

Polizisten erhielten gegen 22:05 Uhr den Hinweis auf eine mit einem E-Roller gestürzte und bewusstlose Frau an der Schloßhofstraße. Bei Eintreffen der Streifewagenbesatzung wurde die 41-jährige Gestürzte aus Bielefeld bereits durch Rettungskräfte versorgt. Zeugen gaben an, dass die Bielefelderin mit einem E-Scooter den Gehweg der Schloßhofstraße vom Wickenkamp kommend in Richtung Am Brodhagen in Schlangenlinien befahren habe. Schließlich kam sie mit dem Roller ins Schwanken, verlor das Gleichgewicht und stürzte auf die Fahrbahn.

Bei der Unfallaufnahme erlangten die Polizeibeamten Hinweise auf vorangegangenen Alkoholkonsum bei der Gestürzten. Aufgrund des positiven Alkoholvortests der 41-Jährigen entnahm ihr ein Arzt im Krankenhaus eine Blutprobe. Die Beamten stellten ihren Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell