POL-BI: Junger Fußballer mit Laserpointer verletzt

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Ein unbekannter Mann schlug einem 29-Jährigen in der Nacht zu Sonntag, 25.05.2025, mit einer Flasche und mit der Faust gegen den Kopf. Der Täter flüchtete zu Fuß aus einer Bar an der August-Bebel-Straße. Ein 29-jähriger Bielefelder hielt sich in der Nacht in einer Bar an der August-Bebel-Straße, in Höhe der Friedrich-Verleger-Straße auf. In der Zeit von 04:15 Uhr und ...

