Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Armbanduhren bei Wohnungseinbruch entwendet

Leichlingen (ots)

Gestern (11.09.), zwischen 17:00 Uhr und 19:50 Uhr, sind bislang Unbekannte in ein Einfamilienhaus in einem Wohngebiet an der Landrat-Trimborn-Straße eingebrochen.

Als die Hausbesitzerin nach Hause kam, stellte sie eine offen stehende Terrassentür auf der Rückseite ihres Hauses fest. Im Inneren bemerkte sie daraufhin durchwühlte Schubladen und geöffnete Schranktüren und alarmierte die Polizei.

Offenbar hatten Unbekannte eine auf Kipp stehende Terrassentür aufgebrochen und waren so in die Räumlichkeiten gelangt. Nach ersten Erkenntnissen wurden zwei Armbanduhren entwendet. Es wurde eine Strafanzeige wegen des Wohnungseinbruchdiebstahls aufgenommen. Zum Tatort wurde der Erkennungsdienst gerufen, um eine Spurensicherung vorzunehmen. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet hat, wendet sich bitte an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter Tel. 02202 205-0. (ct)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

