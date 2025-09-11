PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Polizei Rhein-Berg auf Blaulichtmeile vertreten

Bergisch Gladbach (ots)

Es ist eines der Highlights jedes Jahr in Bergisch Gladbach - das Stadt- und Kulturfest. Auch jetzt am kommenden Wochenende kommen wieder zehntausende Menschen in die Innenstadt. Ein großer Publikumsmagnet wird dann auch erneut die Kultur- und Vereinsbörse zwischen dem Bergischen Löwen und dem Forumpark sein. Natürlich ist dabei auch in diesem Jahr die Kreispolizeibehörde des Rheinisch-Bergischen Kreises vertreten. An unserem großen Informationsstand stehen wir Ihnen am Sonntag (14.09.) von 11:00 Uhr bis 18:00 Uhr auf einer "Blaulichtmeile" am Forumpark mit einem breit gefächerten Angebot zur Verfügung.

Unter dem Motto "KOMM INS TEAM 110!" beantwortet Ihnen unsere Personalwerbung Ihre Fragen rund um die Themen Bewerbung, Auswahlverfahren und Karrierechancen bei der Polizei NRW.

Außerdem klärt Sie unser Team der Kriminalprävention über die gängigen Betrugsmaschen wie Enkeltrick, falsche Polizeibeamte, falsche Bankmitarbeiter oder auch Messengerbetrug auf und gibt Ihnen Tipps, wie Sie sich schützen können. Auch beim Thema Einbruchschutz stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Zusätzlich wird auch unsere Verkehrssicherheitsberatung vor Ort sein. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Fahrrad- und Pedelecverkehr, dem so lebenswichtigen Kopfschutz durch Helme und der Sichtbarkeit im Straßenverkehr, die gerade in der kommenden dunklen Jahreszeit wieder eine große Rolle spielen wird.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und auf viele Gespräche mit Ihnen!

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, RBr Wirtz
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

