POL-DA: Viernheim: Mit 3,3 Promille im Sattelzug über die A 67/Festnahme und Blutentnahme

Viernheim (ots)

Eine Streife der Polizeiautobahnstation Südhessen hat am Montagmittag (15.09.) einen 32-Jährigen nach einer Verkehrskontrolle vorläufig festgenommen. Die Beamten stoppten den Fahrer eines Sattelzugs auf der A 67, nachdem ihn ein Zeuge in "Schlangenlinien" fahrend bei der Polizei meldete. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,3 Promille. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und für eine Blutentnahme sowie eine erkennungsdienstliche Behandlung mit auf die Wache genommen. Bei dem 32-Jährigen fanden die Ordnungshüter zudem einen verbotenen Schlagring.

Er wird sich nun in Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Verstoß gegen das Waffengesetz zu verantworten müssen.

