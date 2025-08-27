Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Wohnungseinbruch gesucht

Paderborn (ots)

(md) Zwischen Montag, 04. August, 12.00 Uhr und Dienstag, 26. August, 12.00 Uhr, brachen Unbekannte in eine Wohnung am Paderwall in Paderborn ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte hatten sich Zugang zur Wohnung im ersten Obergeschoss verschafft, die Räume durchwühlt und waren in unbekannte Richtung geflohen. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Bereich.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die im Tatzeitraum wahrgenommen wurden, machen kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 05251 306-0 bei der Paderborner Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell