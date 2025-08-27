PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Wohnungseinbruch gesucht

Paderborn (ots)

(md) Zwischen Montag, 04. August, 12.00 Uhr und Dienstag, 26. August, 12.00 Uhr, brachen Unbekannte in eine Wohnung am Paderwall in Paderborn ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte hatten sich Zugang zur Wohnung im ersten Obergeschoss verschafft, die Räume durchwühlt und waren in unbekannte Richtung geflohen. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Bereich.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die im Tatzeitraum wahrgenommen wurden, machen kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 05251 306-0 bei der Paderborner Polizei zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 27.08.2025 – 08:50

    POL-PB: Einbruchversuch in Mehrfamilienhaus

    Paderborn-Elsen (ots) - (md) Unbekannte versuchten am Montag, 25. August, in ein Mehrfamilienhaus Am Richterbusch in Paderborn-Elsen einzubrechen und flohen in unbekannte Richtung. Ein Bewohner des Hauses stellte bei seiner Rückkehr spätabends Einbruchspuren an der Haustür des Hauses fest und alarmierte die Polizei. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Bereich. Die Polizei sucht Zeugen. Wer Angaben zu verdächtigen ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 08:47

    POL-PB: Polizei warnt vor Betrug durch E-Mails

    Kreis Paderborn (ots) - (mh) Die Polizei Paderborn warnt aus aktuellem Anlass vor betrügerischen E-Mails. Eine 71-jährige Frau aus dem Kreis Paderborn erhielt am Dienstag, 26. August, vermeintlich eine E-Mail von einem Vereinskollegen. Darin bat sie der Mann, ihm mehrere Apple Gift Cards zu kaufen und die Codes per Mail an ihn zu schicken. Die Frau besorgte die Geschenkkarten in einem Supermarkt für einen mittleren ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 08:47

    POL-PB: Drei Unfälle in Büren mit drei leichtverletzten Radfahrern

    Büren (ots) - (mh) Am Dienstag, 26. August, haben sich bei drei Unfällen in Büren drei Radfahrer leichte Verletzungen zugezogen. In einem Fall sucht die Polizei Zeugen. Gegen 11.55 Uhr bog eine 86-Jährige in einem VW Golf von der Lindenstraße nach links in die Brenkener Straße ein. Dabei übersah sie eine 74-jährige Pedelecfahrerin, die von der Haarener Straße ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren